Piltuudis: eterniiditoojad ummistasid jäätmekeskuse

Sel nädalal on Lääne-Viru jäätmekeskuse Rakvere kogumispunkt võtnud tasuta vastu eterniiti. Huvi on olnud suur.

Suurtes kogustes tasuta äraandmisele toodud eterniit tekitas Lääne-Viru jäätmekeskuse Rakvere kogumispunktis autoderivi juba hommikul. Nii on olnud sel nädalal kolmel päeval, kui jäätmekeskus on rakverlastelt võtnud tasuta vastu eterniiti. Ettevõtte tegevjuht Priit Raamat rääkis, et huvi on olnud väga suur.