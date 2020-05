Lääne-Virumaal on 2188 töötut, vähenenud töövõimega töötute arv pole tõusnud märgatavalt

Registreeritud töötuse määr on maakonnas kasvanud jõudsalt. Kui töötute osa tööjõulisest rahvastikust oli 6,6 protsenti, siis praegu on see teinud järsu hüppe - 8,9 protsendini. Sellega oleme maakondade seas viiendal kohal. Töötus on praegu kõrgeim Ida-Virumaal. Alates eriolukorrast on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades.

Töötukassa kommunikatsiooni peaspetsialist Lauri Kool rääkis, et kriisi ajal on üle kogu Eesti tõusnud kasinalt vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv.

"Lääne-Virumaal paistab see eriti silma. See on suurenenud vaid 50 inimese võrra. Meeldiv," nentis Kool.

Kollektiivsete koondamiste kohta on laekunud Lääne-Virumaalt kuus teadet, töö on kaotanud 172 inimest. "Enamus neist koondati kriisi alguses ja pea kõik on seotud kolme suure koondamisega Kunda linnas," märkis Töötukassa kommunikatsiooni peaspetsialist.

Kunda Nordic Tsement andis märtsis teada 78 inimese koondamisest, Kunda Trans lõpetas töösuhte 21 töötajaga ja Quant Estonia OÜ Kunda üksuses jäi tööta kuni 35 inimest.

"Üllatav on see, et kollektiivse koondamise teated tulid märtsis. Aprillis ja maikuus ei laekunud Lääne-Virumaalt ühtegi teadet töölepingute kollektiivseks ülesütlemiseks," ütles Kool.