Galerii: Peeter Toominga maailmakuulsad fotod jõudsid Vainupea kabelisse

Fotograaf Peeter Tooming on legend. Haljalast pärit, Rakveres koolis käinud ja Vainupeal puhanud mees on fotomaailmas kuulus ja hinnatud looja.

Fotokunsti­maailma suurkuju Peeter Toominga lapselaps Jaanus Nuutre rääkis, et kuigi näituse idee ringles õhus, polnud seda siiski pikka aega olemas. "Kust leida üles pildid?“ See küsimus kummitas noormeest veel veebruaris.

"Vanaema ütles, et tal on kodus kümnene fotokogu Hiiumaast," jutustas Nuutre.

"Kuus Peeter Toominga kuulsamat tööd on Vainupeal olemas, nende originaalid on mööda maailma laiali," lausus Nuutre.

Vainupea külavanem Mart Vilu ütles, et Toominga fenomen on fotode energias - need tõmbavad enda poole. "See on mingis erilises nägemises. Peeter Toomingat oli selgelt jumala sõrm puudutanud," märkis Vilu.