Haiglajuht: kasutage külastusvõimalust targalt

AS Rakvere Haigla juht Ain Suurkaev soovitas kõigil mõista, et viiruseoht on alles ja seetõttu tuleb külastusse suhtuda targalt.

"See, et uks on lahti, ei tähenda, et tuleks inimesele kaela tormata. Lähedast soovitakse näha ja juttu rääkida. Mõelda tuleb sellele, et haiglasse ei toodaks viiruseid," pani Suurkaev haigla külalistele südamele.

Rakvere haiglas kehtivad uued külastusreeglid ja nendega on võimalik tutvuda koduleheküljel.

"Vähendasime raviasutuse külastusaega, vajalik on ennast eelregistreerida. Püüame külastusi hajutada eriaegadele. Kohustus on kanda maski," loetles Suurkaev. Ta lisas, et kui ilm vähegi lubab, võiks lähedase külastus toimuda väljaspool palatit. "See võiks jääda distantssuhteks meetrite mõttes," ütles Suurkaev.

Ta soovitas mõelda ka sellele, kas inimest peaks haiglas külastama iga päev. "Külastus on oluline neile, kes viibivad meie majas pikka aega,“ nentis Suurkaev.