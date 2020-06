Suvised Rakvere Kolmainu kiriku orelikontserdid kõlavad kolmapäeviti

"Oleme muutnud aega, sest suvisel nädalavahetusel on Rakvere elanikud suuresti linnast väljas ja turiste satub juhuslikult. Kesknädalal on aga enamikul inimestel võimalik peale tööpäeva võtta see aeg kuulata kvaliteetset muusikat ning nautida Eesti orelimeistrite vendade Kriisade suurima ja kõrgelt hinnatud oreli helisid," rääkis EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.

Toompuu nentis, et Eesti orelikunstnike jaoks on "Rakvere orelisuvi" juba kindla kvaliteediga kontserdisari, millest meie tipud hea meelega osa võtavad. "Aasta-aastalt on kontserdisarja kvaliteet tõusnud ja üha enam on ka piiri tagant inimesi huvitatud meil mängimisest. Sel aastal on see küll raskendatud ja ilmselt meie planeeritud Saksamaa ja Peterburi välisartistide kontserdid asendame Eesti organistide kontsertidega," lisas ta.