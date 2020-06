Juhtkiri: looduse ja lootusega

Riigi jõukuse kasvuga käib kaasas loodusest kaugenemine ja linnakesksus, automarke korrutatakse igas teabekanalis, linnulaulust räägivad üksikud teadjad. Maailma avardumine on muutnud nägemisvälja laiemaks, aga ka ahtamaks, sest kirevuses jäävad märkamata looduse pooltoonid.

Kunagi õpetasid vanaemad ja emad-isad, mis taimed kodu ümber kasvavad ja mis lind parajasti laulab. Kuulama õpiti, sest keegi aitas looduse häältele tähelepanu juhtida. Praegu on koolides õppekäigud, kus lastele tutvustatakse, milline puu on kuusk, kuidas lõhnab piibeleht või näeb välja konnakudu, aga loodustunnetuse tekkeks pole seda piisavalt. On vahvaid loodusraamatuid, -videoid ja -äppe, on Turovski, Hussar ja Jüssi, aga nad kaovad infomürasse.

"Päris noor põlvkond on hämmastavalt tark, räägib palju loodusest ja selle päästmisest."

Ent hea tahtega saab paljugi muuta. Kui pole vanaema, kes õpetaks, on abi äpist, raamatust ja giidist, et suunata ennast ja oma last märkama ja tundma loodust ning õppida seal käituma. Nutitelefoni abil kulub selleks, et saada teada, mis lind metsas laulab, vaid paarkümmend sekundit. Aga see eeldab oskust kuulata ja teada tahta.

Koroonaajal tõttasid inimesed aega veetma meie oma metsadesse ning hakati märkama üha rohkem linde ja huvituma, kes need kõik on. Linnalapsed nägid metsas mõndagi põnevat, kuulatasid hoolega, kes kuidas laulab, õppisid pisut rohkem ümbritsevasse süvenema ja nende loodusteadlikkus on nüüd tõusuteel.

Päris noor põlvkond ongi hämmastavalt tark, räägib palju loodusest ja selle päästmisest. See annab põhjust loota, et meelsus on muutumas ja linnulaulus nähakse väärtust.