Meie loeme

Näen, kuidas USA-s julgevad inimesed oma õiguste eest seista, isegi kui see on neile ohtlik. Politseivägivald ja valitsusepoolne protestide mahasurumine on õudne, kuid rahvamasside nägemine tänaval, sotsiaalmeedias käiva diskussiooni lugemine on innustav. Asjad ei muutu, kui inimesed ei ütle välja, mida nad mõtlevad, ei seisa enda ega teiste õiguste eest.