Eilsest leevendati hooldekodudes ja haiglates kehtinud külastuspiirangut. Inimestel on taas lubatud oma lähedastele külla minna. Uudis on südantsoojendav, kuid mõnedki asjaosalised tunnistavad, et hing on raske. Avanenud võimalust palutakse kasutada targalt.