Rakvere Vallimäel toimetab augustis röövel Hotzenplotz

Pöörases röövlimürglis "Röövel Hotzenplotz", mille on Otfried Preussleri jutustuse põhjal dramatriseerinud Priit Põldma ja lavastanud Mirko Rajas, tegutseb rändtrupp, kes sõidab vankriga linnast linna ja etendab lugu hirmuäratavast röövel Hotzenplotzist, kasutades rütmipille, maske ja lennukat fantaasiat.

Humoorika röövliloo tegevus areneb väikeses linnakeses, kus kõik paistab olevat imehästi, kuni hirmuäratav röövel Hotzenplotz murrab vangimajast vabadusse ja pistab nahka kõik praevorstid ja hapukapsad, mis vanaema on Kasperlile ja Seppelile valmistanud. Hoogsas röövlijahis vahetatakse maske ja rolle, nii et keegi ei pruugi olla see, kellena alguses paistab.