Tapal jäi sõelale kaks ujula asukohta

Tapa ujula on plaanis ehitada samasuguse majandusliku skeemiga, nagu rajati Aqva spaa Rakveres: ujula ehitab ja hakkab seda haldama erainvestor, kellelt vald ja kaitseministeerium ostavad garanteeritud mahus teenust. "Võimalike investoritega oleme konsultatsioone pidanud, et teada saada, kui suur teenusemaht muudab nende jaoks projekti atraktiivseks," rääkis vallavanem. "Investori kavatseme leida hanke korras, kuid pole ju mõtet hankesse minna, kui me turuolukorda ette ei kujuta. Meil on nüüd visioon teenusemahust olemas ja arvan, et see on vallale ja kaitseministeeriumile vastuvõetav. Kes hankekonkursil reaalselt pakkuma hakkab, seda küll öelda ei oska, kuid huvi on tuntud."