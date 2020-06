Mais tulumaksu laekumine paranes

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak märkis, et praegu on veel vara mingeid järeldusi tegema hakata ja kriisi tegelikud mõjud selguvad linnade-valdade jaoks alles sügisel.

Viie kuu kokkuvõttes on maksuameti andmetel tulumaksu laekumine Lääne-Virumaal kõige enam kasvanud Rakvere vallas (4,6 protsenti) ja kõige vähem Kadrina vallas (2,1 protsenti). Need kaks valda eristuvadki selgelt teistest, sest ülejäänud omavalitsustes jääb laekumise kasv vahemikku 3,2 kuni 3,8 protsenti.

Samas on igal pool koroonakriisi tõttu nii lisakulusid kui ka lisatulusid. Näiteks saamata on jäänud eelarvesse kavandatud lasteaiatasud, raha on kulutatud isikukaitsevahenditele.

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak ütles, et maksuameti numbrid on maksuameti numbrid ning need ei pruugi alati kokku minna nendega, mida näitab valla raamatupidamine, sest arvestuse alus on teine.