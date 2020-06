Paugud ja sammud – need ei tahtnud kuidagi lõppeda lapselapse kodus, mis asub vanaisa maamajas. Nuutrete pere ei teinud sellest esiti välja. Teadagi, miski paneb vana maja õõtsuma ja naksuma. Kui helid ja märgid läksid aga inimmõistusele liialt keeruliseks mõista, otsustas noorpere Vainupea kabelisse tulla. Vanaisaga vestlema sellest, et kõik on hoitud.