Kõik said tulla. Aadress: Graniidi 17

Graniidi 17 on muusikaline kooslus, kus taaskohtusid aastal 2017 kaks Tallinna Kalamaja linnaosa taustaga muusikut: ansamblist Jäääär tuntud Tõnu Timm ehk Tõun ning Rakveres Moonaküla linnaosas elav pillimees ja -õpetaja Peep Pihlak. Kolmandaks põhiliikmeks kutsusid nad suure osa ajast oma Sagadi maakodus resideeruva muusiku Teet Vellingu. Valminud on CD “Kõik said tulla”. Pühendustega.