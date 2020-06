Suure käsipalliga avaldab soovi liituda Eesti tippklubide kõrval ka Spordiklubi Tapa, kellele tähistab Balti liigasse minek ajaloolist sammu rahvusvahelisel areenil, kuivõrd varem pole meeste tiimiga sellisel tasemel võisteldud. “Jaa, selline plaan on. Ametlikku avaldust me esitanud veel pole, sest tähtajani, 10. juunini, on veel aega. Otsus on tehtud – võtame osa Balti liigast ja Eesti meistrivõistlustest,” kõneles Tapa meeskonna peatreener Elmu Koppelmann.