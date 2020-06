Lätlased ehitavad Tapale rattaparki

Lätlased on siin kandis hinnatud rattaparkide ehitajad. Mis pole ka mingi ime, sest jalgrataste BMX-radadelt on neil ette näidata kahekordne olümpiavõitja Māris Štrombergs ja Baltimaade suurimad kogemused, aga BMX-raja noorem vend on asfalteeritud kattega pump track, mida Tapale parajasti ehitataksegi.

“Usun, et meil läheb siin veel kaks nädalat, võibolla mõni päev rohkem,” rääkis objektijuht Jānis Daleckis, kes ise lähiminevikus pump track’i sõiduga tipptasemel tegeles. “Meil on väikeettevõte Velosolutions, mis on Eestis varemgi selliseid radu ehitanud – Kunda, Kiviõli ja Pärnu pump track on meie töö. Meil on oskusteave ja kogemused, oleme peale Eesti ja Läti käinud radu ehitamas Leedus ja Skandinaavia maades. Alustasime kuus aastat tagasi, kui sellised rajad Euroopas hästi populaarseks muutusid. Natukene on kogemusi vaja, sest töö on spetsiifiline.”