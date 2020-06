Aastalõpupeod, emadepäeva tähistamine ja jaanilõkke süütamine on tavaaastate traditsioonid. “Enam pole piinlik külalisi vastu võtta. Maja on seest soe ja väljast ilus,” rääkis rahvamaja juhataja Heli Napp ning lisas, et ringitegevus on aktiivne.

Rahvamajja kogunetakse käsitööd tegema ja mokalaata pidama, projektidega on soetatud nii õmblusmasinad kui ka klaasilihvija, mille abiga on plaanis ilusaid vitriine valmistada. Anneli Mäeotsa käe all teeb proove laulukoor. Näiteringi juhendab Ene Pihol, kelle hinnatud abiliseks on Ülle Lichtfeldt. Tavaliselt tullakse igal aastal uue lavastusega välja ning sel suvel oli kavas “Libahunti” mängida, kuid proovid jäid pooleli ning esietendus lükkub järgmisse hooaega. “Kino on meil tõeline tegija. Viljar Pipenberg ajab seda asja,” lisas juhataja majas toimuvatest üritustest rääkides.