Haljala kirikus alustatakse katuse torni restaureerimisega

Haljala kirikus on sisetööd käinud järjepidevalt mitmeid aastaid. Tänavu suvel alustatakse ka kiriku torni restaureerimist. Haljala Püha Mauritiuse koguduse õpetaja Urmas Karileedi sõnul rahastab kahest etapist koosnevat restaureerimistööd Muinsuskaitse amet 90 protsendi ulatuses. Samuti on nõustunud Haljala vallavalitsus omaosalusega kümne protsendi ulatuses. "Esimene etapp on sisetööde ettevalmistus ja teine etapp plekivahetus, mis jääb järgmisesse aastasse," rääkis Urmas Karileet. Kiriku torni restaureerimise esimese etapi maksumuseks kujuneb 60 000 eurot.