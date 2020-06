Advokaat: mõni kindlustusfirma peaks mõtlema, kas ta kelmusega ei tegele

1. Kindlustusandja määrab hüvitise suuruse, kuid ei ole nõus avaldama kahjukalkulatsiooni, millele tema hinnang tugines. Kindlustusvõtja ei ole aga spetsialist, et hinnata, kas kindlustusandja pakutud hüvitis on õige ehk vastavuses kahju suurusega.

Eesti Kindlustusseltside Liit, kuhu kuuluvad kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad, on välja andnud kindlustuse hea tava, mis sätestab, et kliendi soovil selgitab kindlustusandja kindlustushüvitise arvutamise aluseid ja arvutuskäiku. Kuigi kindlustusandjad on sellise tava kirja pannud, ei ole selle järgimine kahjuks alati kombeks.