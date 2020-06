Võltsmett on võimatu silma järgi ära tunda

Suhkrusiirupil põhinevat võltsmett on silmaga peaaegu võimatu kvaliteetsest meest eristada. Niisiis tasub esmalt vaadata, kelle nimi on purgile märgitud, ning jätta tundmatut päritolu odav kraam pigem ostmata. “Kui kaubamärgi taga olevad inimesed on päriselt usaldusväärsed, siis küllap on seda ka etiketi põhjal võimalik kindlaks teha. Kui te ei tea, kus ja kes on mee tootnud, ja see on teieni jõudnud läbi mitme vahendaja, on ka võimalus pettuseks suurem,” selgitas Kullamaa.