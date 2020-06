Repliik: lustisõit rongiga

Et perroonile ja sealt vagunisse pääseb hõlpsasti nii lapsevankri kui ka ratastooliga, on praegu täiesti iseenesestmõistetav. Et rongipeatuse läheduses asub mõni parkla, kuhu oma neljarattaline päevaks hoiule jätta ja ise rongiga edasi sõita, on väga paljudes kohtades täitsa tavapärane. Selle eest on aidanud hea seista ka omavalitsused.