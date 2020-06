Vaade: unistuste kool

Paraku aga vajavad ka sümbolid uuendamist. Ja nii plaaniti sinna rajada autodroom. Et see pidi tulema alevisse, olid kohalikud elanikud selle vastu. Paikusele autodroomi rajamist puudutavad vaidlused on otsapidi jõudnud kohtusse.

Öeldakse, et ühe õnnetus võib olla teise õnn. Et alarmsõidukikoolituses ei tekiks lünka, plaanitakse autodroom rajada Väike-Maarja külje all olevale päästekooli harjutusväljakule. Sisekaitseakadeemia rektori Marek Lingi sõnul vajab nii Paikuse kui ka Väike-Maarja kool uuendamist ja lähiajal vaadatakse üle nende arenguvõimalused.

Mina pakun üheks võimaluseks koolid ühendada või tuua politseikool Väike-Maarjasse. Sellega kaasneks kulude kokkuhoid näiteks tugiteenuste pealt. Samuti jäävad ära ajamahukad ja kulukad sõidud Paikuselt Väike-Maarjasse ja tagasi.

Kokkuhoiu eesmärgil rajatakse päästjate ja politseinike ühismajasid, mitte ei ehitata päästjatele ja politseinikele eraldi hooneid. Miks mitte ka õppimine ühise katuse alla viia.

"Mis aga kokkuhoiust veelgi tähtsam – koolide üks asukoht tõstaks oluliselt seal antava hariduse kvaliteeti."

Mis aga kokkuhoiust veelgi tähtsam – koolide üks asukoht tõstaks oluliselt seal antava hariduse kvaliteeti. Saaksid ju päästekooli kadetid ja politseinikuhakatised koos harjutada, tegutsevad nad ju hiljem tööl olles õlg õla kõrval. Ja nende harjutusi saaksid vaadata tulevased päästekorraldajad, kes hiljem häirekeskustes töötades telefonide ja arvutimonitoride taga sündmuskohast enam kunagi täit ülevaadet ei saa.

Väike-Maarja vallavõimud on kooli tulekuks igati valmis. Veelgi enam – politseikoolile on pakkuda õppekeskuse tühjaks jäänud hoonet.