Rahvastikupoliitika ei tohi paigal tammuda

Tänavu möödub 15 aastat artiklist, milles professor Rein Taagepera kirjeldas Eesti rahvastikukriisi kui demograafilist vetsupotti. Ilmekas kujund elab veel praegugi tugeva kujundina Eesti inimeste mälus. Aasta tagasi ametisse astunud valitsus on viimase kümnendi esimene, mille koosseisus on taas ka rahvastikuministri ametikoht, millel lasub otsene vastutus rahvastikupoliitika kujundamise eest. Eelnevad valitsused on küll astunud aja jooksul samme, et rahvastikukriisi leevendada, kuid on selge, et rahvastikuküsimustes suurema edu saavutamiseks läheb vaja süsteemset järjepidevat poliitikat.