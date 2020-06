Heiti Hääl: annetusotsused on emotsionaalsed, pragmaatilist kaalumist ei toimu

Heiti Hääl ütleb, et annetamise kohta on ta heal sõbral väljend: elada tuleb nii, et lapsed haua äärel nutavad, mitte ei rõõmusta pärandi avanemise üle. "Elus tuleb ise kõik ära kulutada, mis sa oled suutnud teenida, ja palju siis vanal inimesel eluks ikka kulub. Siis saabki kinkida sinna, kus on vaja, millest tundub, et oleks tolku," leiab ta. "Inimestel on väärtushinnangud erinevad. Kui tuleb meil taidluskollektiivilt, et nad tahavad Saksamaale sõita, aga bussi jaoks on vaja 3000 euri, siis minu käest ei saa seda mitte kunagi. Kui inimesel on hobi ja ta tahab sellega tegeleda, siis oma raha eest. Sama käib Alexelas spordiga: toetust saavad lapsed või tippsportlased. Harrastajad harrastagu seda, mis on endale jõukohane. Kirikuhoonetega on sama lugu."