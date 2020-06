Arkna õunaaialt loodetakse lisaks õieilule uut ärisuunda

Kolmandat kevadet õitsevad 30 000 õunaaeda istutatud õunapuud. Eelmisel sügisel nopiti esimesi vilju ning tänavu loodetakse juba nõnda suurt saaki, et oleks võimalik müüagi. Ja see, et tulevikus saavad kohalikud huvilised ja turistid tulla õitsvasse õunaaeda emotsioone koguma ning pildistama, on täiesti tõsiselt võetav plaan.