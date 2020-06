Bridži Lääne-Virumaa võistkondliku meistrikulla teenis sel aastal Kelp

Meistrivõistlustel mängisid kõik tiimid kõigiga läbi. Üks matš koosnes 16 jaotusest ja vastavalt nende tulemustele teenis võistkond tabelisse null kuni 20 punkti. Bridži võistkonnamängus pole tähtis mitte niivõrd see, kes võidab, vaid matši lõpptulemus: võidul 20:0 või 16:14 on suur vahe, sest see kajastub üldtabelis.