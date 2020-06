Harjutusväljakul on mitu kummuli ja kraavi keeratud autoromu, mis markeerivad liiklusõnnetusi. Brigaadide töötajad saavad harjutada esmaabitoiminguid, mida on vaja teha õnnetusse sattunud ohvritega. Peenemalt väljendudes on tegu õppusega, kus harjutatakse kiirabitöö ohutusaspektilisi iseärasusi.