Mais oli iive Lääne-Virumaal negatiivne

Rakvere linnavalitsuse perekonnaseisuametniku Terje Pärnasalu sõnul hakkab suvi kätte jõudma, koroonagi taanduma ja tal on rõõm teatada, et juunikuus on juba näha abiellumislaine pisukest elavnemist. “Juunikuus ootame abielluma 21 paari,” lausus Pärnasalu.