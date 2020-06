Estonian Cell võistleb Euroopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil

"Meie ettevõtted on üha enam orienteeritud lisaks kasumi teenimisele ka keskkonnasõbralikumale majandamisele. Sellised lahendused nõuavad teadmisi ja taipu, mida oleks patt pelgalt Eestis näidata. Konkurss annab kahtlemata võimaluse enda tegemisi võõrsil tutvustada ning sealt saadud kontaktide abil oma tegevust laiendada ja tõhustada," ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

Euroopa keskkonnakonkurssi on korraldatud alates 1987. aastast ning see toimub iga kahe aasta tagant. Konkursiga tunnustatakse neid ettevõtteid Euroopas, kes muudavad keskkonnaprobleemid majanduslikeks võimalusteks ning kelle jaoks on keskkonna heaoluga arvestamine ainus võimalus jätkusuutlikuks ärimudeliks.