Väike-Maarja hooldekodu töötajal avastati koroonaviirus, korraldatakse laustestimine

Kui Väike-Maarja hoolekodu töötajal tekkisid haigussümptomid ja teda tabas kuiv koha, lasi ta teha koroonaproovi. See osutus positiivseks. Praeguseks on töötaja kodus karantiinis.

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus rääkis, et täna tehakse Väike-Maarja hooldekodus laustestimine.

"Testime ära kõik töötajad ja hoolealused. Kaardistame nakatunud inimese lähikontaktsed," lausus Muusikus.

Väike-Maarja hooldekodus on koos töötajatega veidi alla saja inimese. "Igasugune positiivne test teeb murelikuks, eriti hooldekodude testid. Ollakse valmis selleks, et võib olla haigeid. Nüüd tuleb ettevaatuses tegutseda, kantakse isikukaitsevahendeid," rääkis Muusikus. Hiljemalt homme hommikuks on testide tulemused olemas.

Väike-Maarja hooldekodus on 65 hoolealust, nende seas on ka neid, keda haigus on voodisse aheldanud. Töötajaid on üle 20.

Koroona riskirühma kuuluvateks peetakse just krooniliste haigustega ja vanemaealisi inimesi.

Lääne-Virumaal on 22 hooldekodu, elanikke on nendes üle 900 mehe-naise.

Tänase seisuga on Lääne-Virumaal koroona diagnoositud 13 inimesel, viimati oli koroonadiagnoos pandud aprilli alguses. Nüüdseks on nad terveks tunnistatud. Rakvere haiglas raviti seitset koroonapatsienti, juhitaval hingamisel polnud neist ükski.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1027 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, kümne inimese testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetel laekus kaheksa positiivset testi tulemust Harju maakonda (kuus Tallinna), üks Ida-Viru ning Tartu maakonda.

Tänase seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 20 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei lisandunud, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 342 inimest, lõpetatud 354 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tervenenud on 1663 inimest.