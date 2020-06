Galerii. Aasta politseikoera Nacho viimane tööpäev möödus tordiga maiustades

Verivärske pensionär Nacho pures täna hommikul töökohal ennastunustavalt mänguasja, pidulikul üritusel heitis mõne pilgu oma peremehe Raul Bambergi suunas, haugatas mõne korra. Neljajalgne korrakaitsja Nacho ei saa ilma koerajuht Raulit. Raul Nachota.

Ida prefektuuri koertegrupi juhtivkoerajuht Raul Bamberg rääkis oma meeskonnakaaslasest, et Nacho on unelmate koer – tark ja töökas. "Nachol on selline nupp nagu televiisoril või pesumasinal. Kui vajutad, hakkab tööle, ja kui vaja, siis välja lülitades on rahu," iseloomustas Raul Bamberg.

Belgia lambakoer Nacho, pärisnimega Mecberger Onni, sai jaanuaris kaheksa aastat vanaks. Politseisse saabus ta 2012. aastal Soomest, põhjanaabrite juurest. Tollal kahekuune kutsikas puges kohe koerajuhile hinge. Nende esimesel kohtumisel tuli koer Rauli juurde, võtmekimp hambus. "Teadsin, tema on minu koer," sõnas Raul Bamberg.

Tal oli õigus. Suured töövõidud saabusid kohe.

Nutikas koer polnud veel aastanegi, kui aitas politseinikel leida suure koguse narkoainet. Raul sai aru – see koer tahab tööd teha.

2018. aastal tunnistati Nacho parimaks politseikoeraks.

"Mul on Nachoga vedanud. Olen õnnelik inimene," lausus Raul Bamberg, kel on veel kaks "belglast". Teenekale Nachole lisaks on tema õpetada noor Mauser ja viieaastane Tiissel.

Politseimajor Tõnu Tänav ütles, et nad on supermeeskond, kelle suurepäraste tulemuste taga on palju järjekindlat tööd. "Koerajuhiamet on üks keerulisemaid, koer on peremehega peaaegu alati kaasas ja hea teenistuskoera treenimine on elukestev. Koeral võivad olla õiged kaasasündinud instinktid ja hea nina, aga on vaja panustada väga palju töötunde, et pehmest ja nunnust karvakerast kasvaks peremehele võrdväärne partner ja abiline," rääkis Tänav.

Raul Bambergi sõnul oleks Nacho karjäär võinud politseis veel jätkuda, kuid sügisel juhtus õnnetus, milles koer nõnda rängalt viga sai, et liikus pikka aega vaid kolmel käpal. Nimelt vigastas koer ristluslaeval tööd tehes ühel metalltrepil tagumise käpa küünarliigest nõnda, et see polnud ka pärast operatsiooni endine.

Mõne aja pärast missioonil Horvaatia-Serbia piiril hakkas haav veritsema. "Nacho jäi tegelikult kolme jalaga," sõnas koerajuht.

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et politseikoerale lehvitamine on talle eriline. "Nacho läheb esimest korda pensionile ja ma pean esimest korda kõnet koerale," lausus Varek. Ta soovis Nachole "Pehmet patja!".

Verivärske nutikas pensionärist koer koges ka ise midagi uut. Lõputu treenimise tähe all kulgenud politseikoera igapäeva kuulub loomulikult ka täisväärtuslik ja timmitud toit. Tänasel sündmusel saabus Nacho ette imeline tort. Tiim – Nacho ja Raul – said kahe peale tordiga maiustatud.

Töökaaslased saatsid Nacho väljateenitud pensionile tänumeene, maiuse ja pehme alusega, kus hea pikutada. "Nacho saab nüüd puhata, jalutada ja mängida. Vaadata diivanil multifilme, talle meeldib "Siil udus"," ütles Raul Bamberg.