Täna õhtul viib videosild Kagu-Aasiasse Rakvere juurtega misjonärini

Toivanenidel on mitu tugikogudust nii Eestis kui Soomes, teiste seas ka Rakvere Kolmainu kogudus. "Kuna Helene on Rakverest pärit, tema vanemad on meie koguduse liikmed ning Helenel on siin palju sõpru-tuttavaid, siis oleme ka tugikoguduseks ehk peame ühendust ja vahendame kirju, mida nad saadavad. Nad on praeguseks kenasti end Myanmaris sisse seadnud ja kohanenud," rääkis Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.