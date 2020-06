Viiberi uus koduklubi on Příbram

Viiberi sõnul on Příbrami näol tegemist Tšehhi liiga tugeva keskmikuga, kes on tema senisest tööandjast Odolena Voda Aero meeskonnast ilmselt veidi tugevamast puust. "Otseselt ei lubanud nad midagi kokku," lausus rakverlane, kes oli algselt seadnud sihi leida mängupaik kas Saksamaa kõrgliigas või Prantsusmaa esiliigas. "Kuna koroonakriis tuli peale, läks [eesmärgi saavutamine] väga raskeks. Endised mängijad, kes kuskil klubides olid, tegid uued lepingud ja väga palju uusi mängijaid ei võetud. Nii otsustasin Tšehhi edasi jääda," lisas ta. Příbrami kõrval oli veel variant liituda eelmise aasta viimase koha meeskonnaga Beskydy, kes pendeldas ka lõppenud hooajal turniiritabeli lõpuosas.

Robert Viiber tunnistas, et kuigi finantsilises mõttes olnuks teine pakkumine parem, valis ta Příbrami just selle paremate treeningutingimuste, aga ka usaldusväärsema juhendaja ning korralike taustajõudude tõttu. "Raha rahaks, aga ma tahan ikkagi mängijana areneda," ütles ta. "Väike samm on edasi tehtud, eks vaatan siis järgmisel aastal uuesti."