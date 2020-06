Nostalgiline minevik ja helge tulevik – kas võimalik ainult lõuendil?

Tehnikatest on esindatud fotograafia, maal (nii akrüül- kui ka õlimaal), segatehnika, kus põhirõhk puidul, šabloontehnika ja skulptuur (paberimassist vormid). Näituse kuraator Riho Hütt on seekordseks peateemaks valinud kliimaprotsessi ja inimese panuse selles.

Me märkame ümberringi teatud muutusi, aga kas ja kui palju me neid endale teadvustame? Näiteks on aastaid Riho aias elanud siil, aga tänavu on esimene kevad, mil pererahvas teda enam ei kohta. Kui näituse teema välja kuulutati, olid koroonaviiruse leviku tõttu juba kehtestatud piirangud ja maailm sellisena, nagu see oli veel veebruaris, sel hetkel enam ei toiminud.