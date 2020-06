Abielupaar kollektsioneerib ja kasvatab haruldasi faasaneid

Lasila mõisapargi läheduses heki sisse varjunud hoovil on külg külje kõrval terve rodu aedikuid ja puure. Neis siblivad lisaks faasanitele vutid ja nurmkanad. Laudast kostab kanade kaagutamist. Heiki töötab tegelikult kohalikus talus traktoristina ja Maarika on lasteaiaõpetaja. Naine väidab tagasihoidlikult, et Heiki on põhitegija ja tema rohkem talitaja. Tegelikult on nende linnud ümbruskonnas tuntud just tänu Maarikale, kes mõisapäevade ajal võtab külalisi vastu ja tutvustab hoolealuseid.