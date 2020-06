Ilmselt pole kogu asula peale ühtegi last, keda pereõde Ille Tõnts poleks mõõtnud ega kaalunud. Laekveres on ta töötanud tervelt 32 aastat.

1988. aastal taheti Tõnts pärast Tartu meditsiinikooli lõpetamist kodukanti Põltsamaale sealse haigla siseosakonda tööle suunata. Noor naine teadis, et esimesed kolm aastat on uuel tulijal kõik riiklikud pühad hooleta – tuleb tööl olla. Sellepärast suutis ta asjad korraldada nii, et läks hoopis Laekvere lasteaeda meditsiiniõeks. 130 põngerjat oli vaja mõõta, kaaluda, neil silmi ja rühti kontrollida, vahel mõnd neist kraadida ja mõnele rohtu anda.