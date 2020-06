Tuletõrjemasin huilgas 90-aastase pritsumehe auks

Vilkurite ja viledega sõitis maja juurde tuletõrjeauto ning ruuporist kostvad õnnitlused kõlasid kaugele. Peamiselt meestest koosnev õnnitlejate seltskond ümbritses juubilari. Tapa vallavanem Riho Tell rääkis, et tänu Kalju Paistile aastakümnete eest asutatud tuletõrjekomando toimib vähendatud koosseisus edasi. Õnnitletav oli aastaid vabatahtliku tuletõrjesalga pealik ja kohaletulnud sõprade sõnul ühiskondlikult väga aktiivne mees.

“Üheksakümneaastase kohta on tal väga tugev käepigistus,” märkis Tamsalu EPT tegevdirektor Aivar Maasik tunnustavalt. Kalju Paisti remonditud automootorid pidi eriti hästi jooksma ning eeskätt kiitsid kokkutulnud teda kui kõva asjatundjat masinate alal. Pole ka ime, sest mees osales aastaid mehaanikuna autospordis. Omal ajal oli veoautokross väga kuum teema ja Kalju Paisti võistluskaaslane Juhan Uudmäe rääkis, et nad said meistersportlase nõuded täis ja märgi kätte. Ilma kõva mehaanikuta polnud ka tol ajal mõtet tulemusi oodata. Koos on mehed olnud nii Eesti kui ka Balti meistrid ning NSV Liidu tasandil tulid neljandaks.