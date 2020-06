Kolumn: kõik elud on olulised

“Kummalisel” kombel on aga kõik omavahel seotud ja need sidemed on vajalikud vastastikku kestmiseks. Seotus pole lihtsalt tasapinnaline võrksüsteem, vaid mitmemõõtmeline ja üsnagi hoomamatu ebakorrapärane arenev sirgjoonteta struktuur. Aga tahaks ju süsteemi ja lihtsaid seletusi, ühetimõistetavaid pealkirju, silte – hea veel, kui oleks suurte tähtedega kirjutatud kontrastsele taustale.