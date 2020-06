President võõrustas Kadrina keskkooli õpilasi

Kristjan Pärnamäe, kes õpib 11. klassis, suhtus sündmusse Eesti mehele omase stoilisusega. “Praegu on selline tunne, et see oli ära ja uued tegemised ootavad. Võibolla aastate pärast jõuab kohale ja siis on hea öelda, et sai ka presidendi juures käidud,” rääkis ta asjalikult ja lisas: “Üllatavalt vabas vormis oli see. Arvasin, et on kuidagi ametlik, aga president ise oli selline lihtne inimene ja tema personalitöötajad olid ka kõik nii sõbralikud ja ägedad.” Brit Katriin Murumägi ja Elise-Helene Pohla hinnangul oli tunne, nagu oleks pereliiget vastu võetud.