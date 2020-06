Päästeamet paigaldas Väike-Maarja hooldekodu juurde olmekonteineri

Konteinermaja toodi kümneks päevaks töötajatele nö puhta tsoonina. See on sisustatud nagu pisike korter, kus töötajatel on võimalik pingelises olukorras hetkeks aeg maha võtta, oma mõtteid „tuulutada“ ja seeläbi jätkuvalt töös tulemuslik olla. "Me oleme väga tänulikud, et meist niimoodi hoolitakse. Nad kohe ise pakkusid välja sellise võimaluse," rääkis hooldekodu juhataja, kes polnud veel paari päeva taguste sündmuste ehmatusest päriselt toibunud. Ta rõhutas, et inimesed ei või veel väga julgeks muutuda, sest viirusoht ei ole sugugi möödas. Kindlasti tuleb meeles pidada kõiki karantiinireegleid ning pisimagi haiguskahtluse korral jääda koju.