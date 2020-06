Esmaspäevast saab lennujaamas ja sadamas koroona antikehi testida

Testi jaoks vajalik vereproov võetakse näpuotsast. Selle abil saab tuvastada, kas inimesel on selle viirusega olnud kokkupuude ehk kas haigus on tõenäoliselt läbi põetud. Kasutatakse riigile annetatud antikehade määramise kiirteste. Peale testi tegemist täidab isik küsimustiku, mis on abiks tulemuste tõlgendamisel ning annab hiljem võimaluse hinnata, kui paljudel Eesti elanikel on koroonavastaseid antikehi.