Rakvere tsiklipoiss kustutas võistlusnälga

“Võtame neid sõite kui treeninguid. Ta on siiamaani väga tubli olnud ja vaikselt arenenud,” kõneles Priit Rätsep hoolealusest.

“Kahjuks see spordiala on väga kallis ja ilma sihtideta ei saa seda teha. Nüüd, kui juba on teada, mis toimuma hakkab, võtan ennast kokku ja olen ise ka ikka stardis,” rääkis ta.