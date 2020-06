Airsoft’i mängijad meenutavad lähedalt päris sõdalasi. Ka varustus on hämmastavalt sarnane. FOTO: Vladislav Musakko

Rakveres Pikal tänaval asuvasse vanasse tuletõrjemajja on rajatud muljet avaldav võitlustanner. Ruumi mõlemas otsas on kahekorruseline maja, mille akendest on võimalik mängukaaslasi varitseda. Varitseda ja siis rünnata!