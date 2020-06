Sünnituseas naisi jääb iga aastaga vähemaks

Viimased kuus aastat on suurenenud summaarne sündimuskordaja, mis näitab keskmist laste arvu naise kohta. Samal ajal on Eestis igal aastal püsivalt sündinud umbes 14 000 last. Sündivate laste arv püsib ühesugune põhjusel, et eelnevast kolmandiku väiksem 1990. aastate sünnipõlvkond on jõudnud pereloomise ikka. Keskmine sünnitaja on 30 aasta ja kuue kuu ning keskmine esmasünnitaja 28 aasta ja kahe kuu vanune. See tähendab, et aktiivses sünnituseas on iga aastaga järjest vähem naisi.