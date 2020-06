Nordkalk toetab Rakke kandi kultuuri

Nordkalki juhatuse liige Andres Rammul selgitas, et nende ettevõte paikneb nelja omavalitsuse territooriumil ning Väike-Maarja vallavalitsus on viimane, kellega head koostööd tagav lepe allkirjastati. „Väike-Maarja on sellepärast viimane, sest selles vallas oleme me vähe olnud. Rakkes oli see suusõnaline," rääkis Rammul.

Samuti tõi ta esile sponsortoetused, mida nende ettevõtte käest ikka küsitakse. „Me oleme küll Väike-Maarjas kohalik ettevõte, aga me ei tunne valla inimesi. Usaldame sponsortoetuse jagamise valla juhtkonnale," selgitas Rammul.

Lisaväärtusena tõi Rammul välja, et läbi hea koostöö vallavalitsusega on neil oluliselt kiiremalt võimalik otse allikast saada informatsiooni, kui vallaelanikel on lubjakivi töötlemise või kaevandamisega tekkinud probleeme.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnas, et kultuuriüritusi Rakke piirkonnas toetab Nordkalk aastas 4000 euroga ning vallavalitsus teeb enda poolt kõik, et kaasa aidata lubjakivi töötlemisega seotud keskkonnaprobleemidele, mis on omavalitsusüksuse pädevuses ja mis ei nõua vallavalitsuse poolseid otsesid rahalisi kulutusi.

„Nordkalk on piirkonnas suuremaid tööandjaid ning senine koostöö on olnud omavalitsusega väga hea." märkis Kesküla.