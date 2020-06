Indrek Saar: 50 000 parandusettepanekut vormistas arvuti

Sotsiaaldemokraadid ladusid ettepaneku näitlikustamiseks lauale 50 000 A4 paberilehte ja Indrek Saar ütles, et kõigi parandusettepanekute eraldi läbihääletamine koos eelneva 10-minutilise pausiga kestaks terve aasta.

Indrek Saar, kui arutamine kestaks aasta, siis kui kaua võttis aega parandusettepanekute koostamine? Millist ressurssi see nõudis?

Tänapäeval on võimalik panna arvuti igasuguseid vigureid tegema. Sisu mõtlesime välja muidugi meie ja andsime arvutile vastavad juhised ning see toimetas siis ise Exceli tabelis. Ma ise seda ei teinud ja juures ei olnud, kuid tean, kuidas protsess käis. Näitlikustamiseks ladusime lauale paberilehed, kuid loomulikult ei kavatse me oma parandusettepanekuid välja printida.