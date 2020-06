Maakonna politseijuht: Paikuse politseikooli kolimist Väike-Maarjasse ei otsustata siin

Mingil ajal viis elu ta Setumaale. Sel perioodil omandas Satsi ka politseinikuameti, ja nüüd Lääne-Virumaa politseid juhtides on ta oma juurtele Järvamaal lähemal kui varem.

Kas eeloleval suvel tulevad siia politseikooli kadetid?

Jaa, meil on ju praktikabaas ja praegu on juba meil majas praktikante. Praktikal olijatega juhtus selline lugu, et tuli kriis. Selle sisse jäi nende praktikaaeg. Ja kool mängis ümber, et nad tulidki meile tööle, olid reaalselt patrullis. Nüüd, kui eriolukord lõppes, saavad nad asuda praktikale.

Praktikandid tulevad Paikuselt, aga nüüd on õhus, et autodroom, mis sinna alarmsõidukiõppe tarvis kavandati, rajatakse Väike-Maarja külje alla. Mida see tähendab Rakvere politseijaoskonnale, maakonna politseile?

Igati kiiduväärt idee ja loodame, et see realiseerub. Vajadus alarmsõiduõppeks ja taktikaliste tegevuste harjutamiseks on politseil kogu aeg olemas. Kui me ei saa treenida, siis võib juhtuda, et väljas olles ei täida me oma eesmärki. Nagu olen aru saanud, on Väike-Maarjas piisavalt palju ruumi, et autodroom koos taktikaväljakutega rajada. See on igati tervitatav.

Õppisite ise sajandi alguses Paikuse politseikoolis, kuidas suhtute, et see väga tugeva kuvandiga kool koliks terves tükkis Väike-Maarjasse?

Kui õppisin Paikuse politseikoolis, siis olin nädal aega Väike-Maarjas päästepraktikal. See oli lausa õppekavas sees.

Seda, kus on tulevastel politseiametnikel kõige parem omandada häid oskusi ja teadmisi, ei otsusta ei Ida prefektuur ega Rakvere politseijaoskond, vaid vastavad instantsid.