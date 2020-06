Paide teatri kolmas hooaeg toob novembris lavale “Carmeni”

Kuna tegemist pole professionaalsete lauljatega ja eesmärk pole ooperi parodeerimine, on žanrimääratlus “etendus Georges Bizet’ muusikale”. Vaatemängulises lavastuses mängivad Laura Niils, Kaarel Targo, Karl Robert Saaremäe, Kaija M Kalvet, Birgit Land­berg, Jaanika Tammaru (Must Kast) ja Joosep Uus, Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk (Paide teater).

Paide teater on kutseline teater, mis alustas tööd 1. augustil 2018. Trupp on otsinud võimalusi, kohtumaks oma kogukonnaga ka väljaspool teatrisaali. “Paide teatri kreedo on kohtumine. Kohtumised annavad meile aimu, milline peaks olema teater 21. sajandi maailmas,” kõneles lavastaja Jan Teevet. “Paide teatri sümbol on avatud ring – see on ühtaegu märk lõppematust otsingust ning kutse selle otsinguga liituma.”