Mihkel Mager on kossu­platsil tavaliselt kaugpommitaja – tema põhirelvaks on kolmepunktivisked, mis 3x3-korvpallis on küll väärt kahte punkti. “Aga nüüd võttis kätte, tegi joone taga pette, astus paar sammu korvile lähemale ja pani vaatamata kummalisele kaarele sisse,” kiitis võistkonnakaaslane Aron Kuusik.