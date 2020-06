HIV-i levik Eestis on stabiliseerunud

2019. aastal diagnoositi Eestis 178 uut HIV-i juhtu ehk 14 juhtu 100 000 inimese kohta. Kuigi HIV-i levik on stabiliseerunud, on see jätkuvalt laialdane, sest Eesti on Euroopa riikide võrdluses uute juhtude poolest kolmandal kohal, selgus tervise arengu instituudi ja terviseameti raportist.