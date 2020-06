Aru mõis pälvis õunadestillaadiga konkursil teise koha

Sama konkursi pakendite kategoorias võideti tootega kolmas koht. “Eesmärk oli võimalikult säästvalt ära kasutada saadusi, mis Eestis kasvavad ning õunad on need, mis igal aastal paljuski tarbimata jäävad. Uue kvaliteedi leidmine joogimaastikul oli üks põhjus toote väljaarendamiseks,” rääkis mõisa maitsemeister Katrin Kull. Zürii tõi välja, et toote puhta õuna maitseomadused ning pakendi puhul paelus salapära ja tavapärasest eristumine. Konkursile esitati kokku kolmkümmend kaheksa napsi seitsmeteistkümnelt erinevalt tootjalt, mis võistlesid viies erinevas kategoorias.